Un recuento de las acciones a favor de mis paisanas y paisanos en estos primeros 2 años de la LXIII Legislatura: Benítez Tiburcio

Oaxaca, Oax.-Están por cumplirse dos años de haber tomado posesión como diputada federal y representante de las y los oaxaqueños en el Congreso. Han sido meses de intenso trabajo en el que he puesto todo mi empeño, pasión y energía en mejorar sus condiciones de vida y dar respuesta a sus demandas más sentidas.

En este tiempo, he recorrido las regiones de nuestra tierra para escuchar de viva voz lo que hace falta en cada comunidad que he visitado. He trabajado hombro a hombro con nuestro gobernador Alejandro Murat y con autoridades municipales a lo largo y ancho del estado, gestionando las mejores soluciones para las necesidades más apremiantes de nuestra gente.

En ese andar, hemos tenido la oportunidad de entregar importantes resultados en materia de gestión social, dentro de la que se cuenta: obras de infraestructura en todo el estado; techado y construcción de aulas y plazas cívicas de escuelas a nivel primaria y secundaria; así como la entrega de proyectos productivos y apoyos provenientes de programas federales.

Tan sólo en el primer año logramos etiquetar recursos federales por 272 millones 900 mil pesos. Y este año hemos entregado ya obras por alrededor de 70 millones de pesos.

Con estos recursos se financiaron obras tan importantes como el parque lineal de Tehuantepec; el panteón municipal de Salina Cruz; la unidad deportiva de Chicapa De Castro y la rehabilitación de los parques municipales de Ejutla y Zimatlán.