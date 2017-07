Trabajará PRD en beneficio de Oaxaca en Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Compartir

Oaxaca, Oax.-Tras aperturarse el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, las y los diputados de la Fracción Parlamentaria del PRD, dieron a conocer su posicionamiento en donde destacaron que trabajarán en beneficio de Oaxaca y defenderán las causas sociales.

En un comunicado de prensa, las y los diputados Carol Antonio Altamirano, Horacio Antonio Mendoza, Eva Diego Cruz, Paola Gutiérrez Galindo, Silvia Flores Peña, Tomás Basaldú Gutiérrez y Toribio López Sánchez, indicaron que Oaxaca necesita transformaciones profundas, pero el gobierno estatal priista no ha podido generarlas.

“Este gobierno ha demostrado que carece de rumbo, que no ha logrado beneficios para los ciudadanos, que la inseguridad crece, que la obra pública está paralizada, que los funcionarios no dan resultados, y que nuestro estado está sumido en la desigualdad, la pobreza y el abandono, es decir que no existe el ofrecido “milagro oaxaqueño”, precisaron.

Las y los legisladores del Sol Azteca, expresaron que el gobierno estatal priista no puede tener pretextos pues ha contado con las herramientas necesarias para trabajar, así que no puede argumentar que carece de un marco institucional adecuado.

“En el Congreso, el PRD ha actuado de manera responsable, al contribuir en la aprobación del Presupuesto y la Ley de Ingresos. El Poder Legislativo ha hecho su tarea y es al Ejecutivo Estatal al que le corresponde dar resultados, que hasta ahora, brillan por su ausencia”, dijeron,

Por su parte, el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD, Carol Antonio Altamirano, indicó que en vez de impulsar cambios en beneficio de la gente, con el gobierno estatal priista regresaron las prácticas del viejo régimen, convirtiendo los eventos oficiales en pasarelas políticas y actos de proselitismo para el PRI, haciendo un uso faccioso y patrimonialista del poder y usando recursos públicos para beneficiar al partido oficial.

“Oaxaca requiere superar las viejas prácticas antidemocráticas y autoritarias. Oaxaca necesita acuerdos y ejercer el equilibrio de poderes que establece la Constitución de la República y la de nuestra entidad”, comentó.

Subrayó que la Agenda Legislativa del PRD representa compromisos con la sociedad. Expresa propuestas políticas y legislativas para beneficiar a los oaxaqueños y para fortalecer la democracia.

En este contexto, Carol puntualizó que el PRD convoca a la primera minoría, (PRI), a poner en práctica lo anunciado, por lo cual emplazamos a la Fracción Parlamentaria del PRI a poner fecha y hora para definir la eliminación del fuero de todos los servidores públicos, (empezando por el Gobernador del Estado) y la segunda vuelta, que representa mayor legitimidad y gobernabilidad. De otra manera, pasarán a la historia como demagogos y faltos a la verdad.

Respecto a los temas de la Agenda Legislativa del PRD para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Carol destacó los ejes de combate a la corrupción, privilegios e impunidad; orden en la Administración y vigilancia en el endeudamiento, derechos humanos y seguridad pública para que la gente viva en paz y tranquilidad; fortalecimiento del Poder Legislativo; y leyes para mejorar la calidad de vida de la sociedad oaxaqueña y combate a la pobreza y la desigualdad social.