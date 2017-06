SECULTA invita a participar en el Certamen Diosa Centéotl 2017

Compartir

Oaxaca, Oax.-Como parte de las festividades de los Lunes del Cerro, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), y el Comité Organizador de estas celebraciones invitan a las oaxaqueñas de las ocho regiones de la entidad, a participar en el Certamen para elegir a la representante de la Diosa Centéotl 2017.

Durante la presentación de esta convocatoria, la titular de la Seculta, Ana Vásquez Colmenares, junto a la presidenta del Comité de Autenticidad de las Fiestas de los Lunes del Cerro, Margarita Toledo, destacó que este certamen no es un concurso de belleza ni ocasión que busque resaltar los atributos físicos de las participantes, sino para preservar la cultura, tradiciones e identidad étnica de la comunidad, siendo único en su tipo.

Señaló que en este año podrán participar mujeres mayores de 18 años de edad, sin importar su estado civil y que pertenezcan a una etnia, radicar en la comunidad que representan y ser conocedoras de las cocina e indumentaria tradicionales, artesanías, fiestas tradiciones y costumbres, mitos, cuentos y leyendas y atractivos turísticos de su pueblo.

Resaltó que, en este año, el Gobierno de Oaxaca, a través de la Seculta, participa junto con el Comité Organizador de las Fiestas de los Lunes del Cerro 2017 en la organización del certamen para elegir a la representante de la Diosa Centéotl y será quien presidirá junto al C. Gobernador del Estado de Oaxaca las Fiestas de Lunes del Cerro y su Guelaguetza.

En el certamen que se realizará el 14 de julio en el Jardín “El Pañuelito” de la capital del Estado, las concursantes deberán portar la indumentaria representativa de su comunidad sin alteraciones, y no podrán participar quienes concursaron el año anterior.

El orden de participación de cada una de ellas se determinará mediante un sorteo ante el jurado, por lo que deberán estar puntalmente a la hora señalada, en caso contrario quedarán automáticamente fuera del certamen, el cual se desarrollará en dos etapas. La primera etapa se realizará a las 10:00 horas y las concursantes tendrán que exponer temas sobre cocina tradicional, artesanías, fiestas tradicionales, costumbres, mitos, cuentos, leyendas y atractivos turísticos. El jurado determinará en esta etapa el tema o temas que desarrollará cada una de ellas.