Respetuoso de mi partido, de sus estatutos y acuerdos: Montero Pérez.

Compartir

“La encuesta me favorecerá, porque soy un hombre congruente con mis palabras y mis actos, tengo la conciencia tranquila y sobre todo las manos limpias”.

Juchitán, Oax.-Emilio Montero Pérez quien es aspirante a ser designado Coordinador Organizativo Municipal de MORENA, aseguró que la encuesta que aprobó Realizar el Consejo Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional le favorecerá, todo vez que la encuesta no viene a medir quien o quienes son más conocidos, si no que viene a medir quien son transparentes, quienes no han tenido problemas de rendición de cuentas y quienes son congruentes con sus discursos y su actuación.

La dirigencia nacional conoce a cada uno de sus aspirantes y dirigentes, conoce muy bien sobre su actuación, su compromiso con el país, con el pueblo y con su partido, señaló quien es también el vocero del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas por sus siglas FUCO,

Manifestó que Emilio Montero Pérez, es respetuoso de su partido, de sus estatutos que rigen la vida de MORENA, “Respeto los acuerdos que emanen de un órgano legal, como lo es el Consejo Estatal y Nacional, son nuestra máxima autoridad, sabemos que son responsables y que saben tomar las mejores decisiones, por eso están ahí, por eso siempre seremos respetuosos de sus decisiones”.

Comentó que el fin máximo que persigue su partido, es transformar al país con el proyecto alternativo de nación de su máximo dirigente, Andrés Manuel López Obrador y aseguró que la encuesta le favorecerá porque el pueblo lo conoce como una persona humana, porque siempre ha dicho y asegurado que un político que se vuelve inhumano ante la necesidad de la gentes más necesitada, esa persona ya no sirve en la política.

“Por eso aseguro que me conocen en las agencias porque nací en una de ellas y se de sus necesidades, me conocen los jóvenes porque soy uno de ellos, los maestros que me brindado sus conocimientos y me han enseñado a cimentar una lucha ideológica, los amigos de la diversidad sexual que los he acompañado en defender sus derechos, los adultos mayores que son nuestros abuelos y sinónimo de sabiduría y no solo me conocen por que los he saludado, me conocen porque he estado con ellos para escuchar sus opiniones, para escuchar sus consejos y sus observaciones, los he escuchado como amigos y como funcionario público, por eso lo digo con seguridad que la encuesta que esta próxima a realizar su partido le favorecerá”, aseguró.

Finalmente Montero Pérez dijo que el partido sugirió buscar un consenso y en este caso tiene el respaldo de 6 referentes, a diferencia de los otros 2 compañeros que solo se auto propusieron para ser coordinadores.