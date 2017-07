Oferta IEEPCO 11 vacantes

Compartir

Oaxaca, Oax.-Desde el domingo 2 de julio y hasta este próximo 6 de julio permanece vigente la convocatoria para las personas aspirantes a ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional Sistema OPLE, dio a conocer el consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) Gerardo García Marroquín.

El consejero precisó que el IEEPCO lanza convocatoria para interesados de incluirse en el servicio profesional electoral lo que les da oportunidad a que se integren de hacer carrera en este instituto y otorgará estabilidad porque es esquema nacional y de especialización quienes se integren en materia electoral.

Para esta convocatoria hay 11 plazas entre coordinadores y técnicos electorales, quienes deberán cubrir los siguientes requisitos; contar con la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente y no ser militante de algún partido político.

Además de no haber sido registrada por un partido político en una candidatura a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación; no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no estar inhabilitada para ocupar cargo o puesto público federal, local o municipal.

Tampoco haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo; acreditar el nivel de educación media superior, para pertenecer al Cuerpo de la Función Técnica; para pertenecer al Cuerpo de la Función Ejecutiva, contar con título o cédula profesional; contar con conocimientos y experiencia profesional requeridos en esta Convocatoria, para el desempeño adecuado de sus funciones, y cumplir con los demás requisitos del perfil del cargo o puesto, y aprobar las evaluaciones o procedimientos que la DESPEN determine, previo conocimiento de la Comisión del Servicio.( Mayra Martínez| NSSOaxaca)