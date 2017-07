Habrá cambios en gabinete cuando sea pertinente: Peña

Compartir

Toluca, Méx.-Respecto a si en breve realizará cambios en su gabinete, el presidente Enrique Peña Nieto respondió: “no tengo ni para decir sí ni para decir no. Siempre es una atribución del presidente hacer cambios cuando lo estime pertinente, cuando estime que haya que reforzar algún área, pero no lo tengo en este momento considerado, lo que no significa que eventualmente haga algún ajuste”.

El mandatario acudió a la Bombonera de Toluca para inaugurar la remodelación de la Casa de los Diablos del Toluca, y de paso agradecer las muestras de afecto en su cumpleaños 51.

Ahí, a la altura de la media cancha, declaró también que espera participar en la próxima asamblea del PRI.

Y cuando alguien alcanzó a decirle que los priístas dicen”no al dedazo”, el presiente reviró de inmediato: “los priístas dicen vamos a ganar”.

Su esfuerzo hacia adelante, en el último año de gobierno -señaló- es cumplir, “poder concretar los proyectos, que este esfuerzo se vea materializado en muchos logros; los hay ya y me gustaría que en algún momento nos pongamos hablar de los distintos ámbitos, ver cómo van…”

Enumeró entonces avances que él advierte en áreas donde se hicieron reformas impulsadas por su administración como la educación, telecomunicaciones, infraestructura, entre otras.

Y se dijo satisfecho de que “‘mucho de los que nos planteamos está avanzando. “A la vida le pido la energía, la vitalidad y sobre todo que la diosa Fortuna nos acompañe para que todo lo que nos hemos propuesto se materialice y sea un logro para todo México “, planteó .

Terminó la entrevista y siempre acompañado de la directiva del Toluca y algunos funcionarios como el titular de Educación, Aurelio Nuño; el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán se dirigió a una de las porterías donde metió un gol al seleccionado nacional Alfredo Talavera.