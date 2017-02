Exigen diputados de Oaxaca investigar a extitular de Salud

Compartir

Oaxaca, Oax.-El presidente de la Comisión Permanentemente de Salud, Fernando Huerta Cerecedo, solicitó a la Secretaría de Salud en la entidad investigar la gestión del extitular de la dependencia, Germán Tenorio Vasconcelos, por las denuncias públicas de corrupción y desvío de recursos para beneficio personal.

“Se habla de que hubo un importante desvío de recursos, que (el ex secretario) abrió una lujosa clínica particular, que compró un avión y muchas cosas más; incluso vamos a estar muy vigilantes del desempeño de los actuales funcionarios de la secretaría para que esto no vuelva a ocurrir”.

Manifestó que si tienen conocimiento de supuestos actos de corrupción o que las cosas no se están haciendo bien en la dependencia, “lo vamos a denunciar desde el Congreso porque eso no puede suceder, aunque también vamos a reconocer lo que se haga bien”.

Reconoció que las distintas fracciones parlamentarias ya solicitaron también que se audite la gestión de Tenorio Vasconcelos, “porque si hubo desvío de recursos debe pagar con cárcel y que pase lo que está sucediendo, por ejemplo, en el estado de Veracruz, donde a exsecretarios les están decomisando bienes para poder subsanar las deudas que dejaron. El gobernador de esa entidad está embargando los bienes de quienes hicieron este tipo de robos en el estado e igual, si en este caso se comprueba, se deben decomisarles los bienes para poder subsanar parte de lo que nos dejaron en el sexenio pasado”.

Subrayó que no puede entender cómo un exsecretario abre una clínica de salud de lujo, cuando en la entidad dejó colapsado el sistema. “Uno se pregunta cómo pudo adquirir todos esos bienes. Con un salario de secretario no se pueden hacer tales cosas. Por eso vamos a estar muy vigilantes para que no vuelva a suceder”.