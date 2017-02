Estadio de Alebrijes nominado al mejor del 2016

Compartir

Oaxaca, Oax.-Cuando pensamos en los mejores estadios de México quizá no vengan de inmediato a nuestras mentes los recintos que no alojan a los equipos de la Liga MX, pero el no ser hogar de un equipo de primera división no es impedimento para tener un buen estadio. Para muestra un botón, el EstadioTecnológico de Oaxaca se encuentra nominado como el mejor estadio de 2016.

No es la primera ocasión en la que la página StadiumDB.com nomina a un estadio mexicano, es el ganador de mejor recinto deportivo del año fue el Estadio Bancomer, donde juegan los Rayados de Monterrey. Ahora le toca participar al Tec Oaxaca, casa de los Alebrijes del Ascenso MX.

El inmueble fue inaugurado en marzo de este año y tiene capacidad para 17 mil espectadores, si los Alebirjes lograran el ansiado ascenso el aforo del estadio se ampliaría a 25 mil. Las votaciones comienzan el 30 de enero y el complejo oaxaqueño competirá con estadios de todas partes del mundo.

En total son 29 los nominados y además de la casa de los Alebrijes destacan algunos otros inmuebles como: el Parc OL, hogar del Olympique Lyon, el U.S. Bank Stadium, casa de los Minnesota Vikings de la NFL y el Vodafone Arena donde juega el Besiktas turco.

El sitio de internet que otorga la distinción al mejor estadio del año, afirma que se aceptaron propuestas de 21 países diferentes. El mimso sitio web aclaró que dos estadios chinos no pudieron verificar información y por eso no se les incluyó en el listado. Los ganadores se anunciarán el seis de marzo tanto en la categoría de ‘voto del público’ y en la de ‘voto del jurado’.