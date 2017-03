El 23% de las mujeres empleadas, trabajan por cuenta propia: Inegi

Compartir

Ciudad de México.-En México 19.9 millones de mujeres en edad de trabajar tienen empleo, sin embargo el 23.3 por ciento de ellas trabajan por cuenta propia; 2.3 por ciento son empleadoras y 7.5 por ciento no reciben remuneración por su trabajo.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre de 2016, la duración de la jornada laboral para el 37.1 por ciento de estas mujeres es de entre 40 y 48 horas; 19.2 por ciento trabaja más de 48 horas por semana.

El 37 por ciento de las trabajadoras en México no tienen servicios de salud como prestación laboral; el 41.9 por ciento no tiene contrato escrito; el 33.8 no tiene prestaciones laborales; solo una de cada dos trabajadoras subordinadas tiene vacaciones pagadas; el 62.6 por ciento tiene aguinaldo y el 16.9 recibe reparto de utilidades.

Los empleos en los que se desempeñan en el 78.7 por ciento de los casos corresponden al sector terciario, principalmente como comerciantes, servicios diversos, servicios sociales, de alojamiento y restaurantes; el 17.1 por ciento trabajan en el sector secundario; y sólo 3.8 por ciento se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura, caza o pesca.

Conforme a la Encuesta Intercensal de 2015 también elaborada por el Inegi, las mujeres que habitan en México representan más de la mitad de la población total del país al ubicarse en 51.4 por ciento, lo que significa una relación de 94.4 hombres por cada cien mujeres.

La entidades en las que radican más mujeres que hombres son la Ciudad de México, en relación de 90.3 hombres por cada cien mujeres; así como Oaxaca y Puebla. Mientras que en Baja California Sur, Baja California y Quintana Roo hay casi igual cantidad de unos y otros.