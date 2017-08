De los 300 municipios donde opera

Compartir

“A peso el litro de leche Liconsa”, 161 son oaxaqueños

*Así lo manifestó el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Director General de Liconsaen entrevista concedida a CORTV de Oaxaca

Oaxaca, Oax.-En entrevista concedida a la televisora estatal de la entidad, CORTV, el Director General de Liconsa, el oaxaqueño, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva se refirió a la importancia que ha tenido para la entidad haber establecido en 161 municipios con bajo índice de desarrollo humano, la política de descuento de 1 peso el litro de leche, desde mayo de este año: “Quiero reconocerle al gobernador Alejandro Murat, que ha sido el único gobernador que ha dicho: yo pongo el peso, y esto nos ha permitido dar leche gratuita en 161 municipios, los más pobres del estado de Oaxaca. Estamos llegando a población infantil, básicamente a menores de 5 años que están recibiendo este producto de manera gratuita. Es un listado de municipios a nivel nacional que reconoce el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en base a ello hicimos ese listado, no es a capricho de un servidor; sin embargo de los 300 que hay en el país, 161 están en Oaxaca, ya los estamos atendiendo de la mano con el gobernador Murat, y lo que es muy importante es que los niños que están tomando esta leche, en tres semanas si la toman continuamente, salen de cuadros de desnutrición y de anemia y eso es un gran logro.”

El titular de la empresa paraestatal que opera el Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno de la República, también se refirió a las acciones que se están llevado a cabo para apoyar el convenio que firmaron la Segob, la Sedesol, el Conavim y Liconsa en contra de la violencia de género: “Firmamos un convenio con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en donde los empaques de Liconsa van a contener mensajes para prevenir la violencia de género, la violencia intrafamiliar, contra la mujer y contra las niñas. Ya están los empaques listos, están a punto de salir al mercado y de verdad que este esfuerzo nos ha permitido entrar de lleno a esta población: las mujeres de México, que están sufriendo violencia sicológica, violencia física, violencia verbal, y que no saben que hay un canal de denuncia. Esto se encuentra en el seno de la familia, lo cual se vuelve más riesgoso y lo que queremos que sepan es que hay un número 01800 Háblalo, que ya viene promovido en nuestros empaques de la leche comercial y de abasto, y lo que queremos es que las mujeres ya no se dejen, que no permitan que esto siga sucediendo”.