Ciclo escolar 2017-2018, iniciaría formal y pacíficamente: Murat

Compartir

Oaxaca, Oax.-El Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, confió en que los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, inicien el ciclo escolar 2017-2018, de forma normal y pacífica, pese a su amigo de no reanudar la enseñanza de más de 1 millón de alumnos que cursas sus estudios básicos con esa seccional.

Entrevistado en la segunda audiencia pública que realizó en el municipio de Ciudad Ixtepec, aseguró que hay un diálogo respetuoso a favor de la paz y la gobernabilidad de Oaxaca.

De acuerdo al gobernador, su gobierno ha sido respetuoso y resolutivo para encauzar sus exigencias.

Por lo pronto destacó que “tuvimos el ciclo escolar mas eficiente de los últimos 10 años y ello fue en beneficio de la niñez, también pudimos celebrar nuestra fiesta mas grande que es la Guelagueteza en paz y con nuestras familias y esta nueva gobernabilidad la hemos construidos juntos maestros y gobierno”.

Al confiar que el próximo ciclo escolar se reiniciara en paz, en orden, normal y pacíficamente, dijo:

“Sin duda y seguimos trabajando, dialogando, conversando con los maestros para atender las demandas validas que tienen los maestros y maestras”.

De su lado, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de (IEEPO) Germán Cervantes, aseguró que ya no hay ningún punto pendiente en la mesa de atención a nivel estatal con los docentes, advirtiendo que incluso se ha pagado y regularizado a 3 mil 500 trabajadores que no tenían plaza y que a través de evaluaciones lograron acceder al sistema profesional docente.

No obstante, prometió que continuara con las mesas de diálogo con la Sección 22, que hasta hoy no han emitido una postura oficial respecto a su intención de no iniciar el ciclo escolar 2017-2018.

“Seguimos platicando con ellos, veremos qué inquietudes se tienen; esperemos que no tengamos ningún contratiempo por el arranque de ciclo escolar próximo”, precisó.( Jaime Guerrero| Página3)