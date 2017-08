Cabildo Juchiteco ratifica no permitir apertura de negocios con venta de alcohol

Compartir

–Gloria Sánchez y el cabildo asumen el compromiso de regular los establecimientos y que cumplan con la decisión de esta autoridad.

Autoridades municipales de Juchitán determinaron en sesión ordinaria de cabildo del pasado 31 de Julio, la decisión de no permitir la apertura de la tienda de conveniencia localizada sobre la calle 5 de Septiembre frente al parque central “Benito Juárez” toda vez que a unos metros se ubica una escuela de nivel preescolar de acuerdo a ley general de salud está prohibido.

La presidenta municipal Gloria Sánchez señaló que la ley es clara y afirmó que esta negociación no cuenta con ningún permiso por parte de esta autoridad, aun así se ha observado que la apertura del mismo sigue adelante toda vez que una empresa cervecera está surtiendo su producto para ser expendido en este lugar presuntamente pertenece a una cadena regional de tiendas.

En tanto esta autoridad municipal implementó una vigilancia permanente para evitar que ya no hagan la descarga de mercancías entre ellas bebidas alcohólicas ya que se observan muebles y equipos de refrigeración para su uso.

La Regidora de Salud Julisa Carrasco Sánchez explicó que este nuevo negocio céntrico no cuenta con licencia sanitaria y tampoco licencia de funcionamiento por tanto está en la ilegalidad de acuerdo a la postura de este cabildo de no autorizar la apertura de más negocios que expendan cervezas o cualquier otra bebida alcohólica sigue firme y no solo por esta negociación si no por otras más que han sido detectadas en otras zonas de la ciudad, por consecuencia este órgano colegiado ratifica su decisión de no permitir más tiendas que incluyan venta de alcohol y actuará con apego a la ley.